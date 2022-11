Brutto incidente sul GRA | si transita solo sulla corsia d’emergenza | la situazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 novembre 2022) Non c’è tregua a Roma. E anche questa mattina i pendolari del Grande Raccordo Anulare hanno dovuto fare i conti con un, l’ultimo in ordine di tempo. Questa volta il sinistro è avvenuto all’altezza del km 44,700, in prossimità della Galleria Appia e, stando alle prime informazioni, si tratterebbe di unautonomo. Traffico in tilt sul GRA all’altezza della galleria Appia Il sinistro, le cui cause sono in fase di accertamento, ha visto coinvolto unveicolo. E una persona nell’impatto è rimasta ferita. Al momento non conosciamo le sue condizioni di salute, ma quello che è certo è che il traffico è in tilt ed è inteso lungo la carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, in prossimità della galleria “Appia”. Il transito è consentitodi ...