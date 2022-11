“BRAVA LA LUCARELLI? BRAVO MONTESANO!” | SCONTRO LERNER-SALLUSTI SUL CASO BALLANDO

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 14 novembre 2022) IlMontesano tiene banco anche su La7. Un accesso botta e risposta a Non è l’Arena con Massimo Giletti che ha moderato un faccia a faccia tra Gade Alessandro. “Ho lavorato parecchio in Rai e so cosa succede lì quando cambiano gli equilibri politici. Montesano ha avuto altre tessere di partito e credo ne abbia esibita per giustificarsi anche una del Partito Socialista di non so quale anno. Poi è stato un cialtrone no vax tra i più assatanati. Quella maglietta della Decima Mas non se l’è messa per, ha pensato che visto il cambiamento si ingrazia qualche futuro dirigente e avrà qualche scrittura in più”. Così Gadda Giletti di fronte ad un Alessandrocontrariato. “Unpsichiatrico, non particolarmente dissimile da quanto ho ...