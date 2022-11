(Di lunedì 14 novembre 2022) Il Ct delTite ha dovuto fare a meno di due titolarissimi nel primo allenamento in Italia della Selecao in vista del Mondiale in Qatar 2022. L’attaccantee il difensore, entrambi fuoriclasse del Psg, hanno perso ilche oggi avrebbe dovuto portarli a, dove è in programma il mini-ritiro della nazionale. Un piccolo inconveniente per i due giocatori che da domani si uniranno al gruppo. SportFace.

... Ederson e Weverton , titolari di Liverpool, Manchester City e Palmeiras campione del. In ... Al centro della difesa, l'ex romanista(PSG) ed Éder Militão (Real Madrid) oltre a ...... che a 39 anni è diventato il giocatore più anziano nella storia delad essere convocato a ... Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Bremer (Juventus), Militão (Real Madrid),(... Brasile, Marquinhos e Neymar perdono il volo per Torino Scalo a Parigi e cambio di aereo per i due calciatori brasiliani: non saranno al primo allenamento della squadra ...