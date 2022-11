Braccio di ferro Francia-Italia | Mattarella chiama Macron al telefono

(Di lunedì 14 novembre 2022) . Ecco il contenuto della telefonata dei due Capi di Stato “Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha avuto con il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel, un colloquio telefonico, nel corso del quale entrambi hanno affermato la grande importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione Europea”. A dare la notizia è una nota apparsa sul sito del Quirinale, poi condivisa sui diversi canali social. La notizia della telefonata è stata poi confermata anche dall’Eliseo, che in una propria nota ha sottolineato «la grande importanza delle relazioni tra lae l’». La telefonata ha il chiaro intento di affievolire le polemiche sorte nei giorni ...

... quello italiano, è stato accusato proprio dopo aver avuto con la Francia undisulla questione migratoria.Clima tesissimo a Non è l'Arena . Nella puntata in onda domenica 13 novembre, Gad Lerner e Alessandro Sallusti sono i protagonisti di un acceso botta e risposta. Al centro, ildiItalia - Francia sui migranti. A prendere la parola in collegamento con Massimo Giletti su La7, il direttore di Libero che sarcasticamente afferma: 'Va bene Gad, la Meloni è una ... Sui migranti è braccio di ferro con l'Ue Il nuovo governo italiano ha intrapreso un braccio di ferro diplomatico sull’accoglienza ai migranti che arrivano in Italia dalla Libia su navi di ONG battenti bandiera tedesca e norvegese. Anche la F ...Nessun immigrato può passare, devono rimanere tutti in Italia. Questo il messaggio arrivato da Parigi dopo il braccio di ferro (perso) sulla Ocean Viking. Il presidente Emmanuel Macron ha già ...