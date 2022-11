Borsa | Wall Street apre negativa | Dj - 0 | 23% | Nasdaq - 0 | 76%

Sky Tg24

Le Borse europee si confermano positive e stabili con l'avvio diStreet. Lo stoxx 600 guadagna oltre un quarto di punto con i titoli legati ai prodotti di prima necessità in evidenza. Tra le singole Piazze Francoforte guadagna lo 0,66%, Parigi lo 0,43%, Londra ...Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,23% a 33.676,56 punti, il Nasdaq cede lo 0,76% a 11.238,51 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,34% a 3.979,29 punti. . 14 novembre 2022 Le Borse e i mercati di oggi, Milano prosegue positiva: Ftse Mib +0,6%. DIRETTA Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,23% a 33.676,56 punti, il Nasdaq cede lo 0,76% a 11.238,51 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,34% a 3.979,29 punti. (ANSA). (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 nov - Le Borse europee sono in rialzo contenuto a meta' seduta e proseguono nella rimonta delle ultime ...