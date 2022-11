Borsa | Europa apre in rialzo | attenzione su politica monetaria

Borsa Italiana

Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle prossime decisioni delle banche centrali. Sui mercati si respira un clima positiva con l'ipotesi di una ...Un sistema finanziario competitivo e integrato aiuterà l'ad affrontare con successo le sfide che dobbiamo affrontare". 14 - 11 - 2022 09:07 Borsa: Europa verso nuovo rialzo in avvio, focus su vertice Biden-Xi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 nov - Le Borse europee partono ancora in rialzo dopo una settimana brillante (+4,9% l'Eurostoxx50, +5% Milano) con l'attenzione alla rilancio dell'economia ...Roma, 14 nov. (askanews) - Avvio di settimana in rialzo per i listini europei. Francoforte guadagna lo 0,57%, mentre Londra mostra un progresso dello 0,48%. Bene anche Parigi, con il cac 40 in rialzo ...