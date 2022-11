Bonolis | «Lo smartphone? Dopo i 16 anni | sennò i ragazzi perdono memoria e fantasia»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sette, l’inserto del Corriere della Sera propone una lunga intervista a Paoloper parlare del suo primo romanzo, Notte fonda, ora in libreria a tredall’autobiografia scritta sempre per Rizzoli.tratta alcuni temi a lui cari, come la «Legge»: l’idea di dare losolo a chi ha compiuto 16. «Sì, ne sono convinto. La realtà si è spostata dal tridimensionale al bidimensionale. L’errore è nell’abuso, nell’esistenza delegata non tanto alla tecnologia binaria del computer, ma al prêt-à-porter, al fatto di portartelo sempre appresso. Così sila, le relazioni interpersonali, la noia che porta all’industriosità e allo sviluppo della, alla scoperta e all’esercizio del proprio ...

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera per annunciare la pubblicazione del suo primo romanzo, Paolo Bonolis ha rivelato dettagli sulla sua ...