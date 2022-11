BMX | Mondiale Freestyle 2022 | vittorie di Rimu Nakamura e di Hannah Roberts

(Di lunedì 14 novembre 2022) Spettacolo ed evoluzioni ad Abu Dhabi, sede dei Mondiali seniorBMX. Negli Emirati Arabi si sono tenute le prove che hanno assegnato i titoli mondiali, valide anche per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il pass è stato riservato ai primi due per sesso (carta non nominale). Tra le donne il successo è andato alla classe 2001 americana, argento olimpico a Tokyo 2020, che, sfruttando un’ottima seconda run da 87.20, ha terminato davanti a tutte. A completare la top-3 troviamo la svizzera Nikita Ducarroz (84.70) e la ceca Iveta Miclycova (83.20). Solo quinta la campionessa olimpica Charlotte Worthington, che ha concluso con lo score di 77.56. Tra gli uomini è stato il Giappone a festeggiare. Il successo è andato ache con un roboante ...

