Black Panther | Wakanda Forever conquista il box office italiano

(Di lunedì 14 novembre 2022), il nuovo e attesissimo film targato Marvel Studios, hato il pubblicoottenendo il primo posto al boxcon una cifra da capogiro: 4,1 milioni di euro in sei giorni di programmazione. Nelle sale italiane dallo scorso 9 novembre, il lungometraggio diretto da Ryan Coogler si è posizionato, nel nostro mercato, come quarto miglior opening del 2022 e come quinto miglior opening dall’inizio della pandemia. “Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto dain meno di una settimana e questo testimonia quanto sia forte il desiderio del pubblicodi tornare sempre di più a vivere ...

