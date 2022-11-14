Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 11 del 14 Novembre 2022

Esra Dermancioglu, Bir küçük Gün Isigi adli yeni sezon dizisinde 'Ümran' karakterini canlandiriyor. Basarili oyuncunun Refia Dermancioglu adinda 19 yasinda bir kizi bulunuyor. Kiziyla çok fazla paylas ...Manisa'da küçük sanayi sitesinde tarim aletlerine parça üretimi yapan bir is yerinde çikan yangin itfaiye ekipleri tarafindan söndürüldü. Yanginda bir isçi yaralandi.