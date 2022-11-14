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Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 11 del 14 Novembre 2022

Bir Kucuk
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Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 11 del 14 Novembre 2022 (Di lunedì 14 novembre 2022) Umran ora sa che Dila ha una figlia. Mentre Mehves si eccita pensando che Güne? sarà con Dila adesso, Dila osserva nervosamente cosa farà Ümran al riguardo. Mentre Ümran sta cercando di decidere cosa fare con Güne?, ottiene informazioni molto importanti su Elif che può usare L'articolo proviene da MediaTurkey.
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