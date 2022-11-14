Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 11 del 14 Novembre 2022 (Di lunedì 14 novembre 2022) Umran ora sa che Dila ha una figlia. Mentre Mehves si eccita pensando che Güne? sarà con Dila adesso, Dila osserva nervosamente cosa farà Ümran al riguardo. Mentre Ümran sta cercando di decidere cosa fare con Güne?, ottiene informazioni molto importanti su Elif che può usare L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
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Bir Küçük Gün Isigi'nin Ümran'i Esra Dermancioglu'nun kizi ortaya çikti! Benzerligini görenler saskina döndüEsra Dermancioglu, Bir küçük Gün Isigi adli yeni sezon dizisinde 'Ümran' karakterini canlandiriyor. Basarili oyuncunun Refia Dermancioglu adinda 19 yasinda bir kizi bulunuyor. Kiziyla çok fazla paylas ...
Manisa'da küçük sanayi sitesinde yangin: 1 yaraliManisa'da küçük sanayi sitesinde tarim aletlerine parça üretimi yapan bir is yerinde çikan yangin itfaiye ekipleri tarafindan söndürüldü. Yanginda bir isçi yaralandi.
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