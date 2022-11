Bild | Haas | Schumacher out la prossima stagione | al suo posto arriverà Hulkenberg

(Di lunedì 14 novembre 2022) In attesa di ufficialità, secondo quanto riportato da, Micknon sarà confermato dallaper la. La scuderia affiancherà a Kevin Magnussen, il pilota tedesco Nico. A condannare il figlio d’arte i risultati ottenuti in questadove ha collezionato la metà dei punti rispetto al compagno di squadra. SportFace.

Questo, almeno, è quanto emerge dal sito tedesco, che ha dato ormai per fatto l'accordo tra le ... Laper questa scelta potrebbe perdere il supporto di alcuni sponsor che si erano legati al ......Nell'intervista alla, Mick Schumacher ha di fatto risposto alla critica di Bernie Ecclestone . L'ex boss della Formula 1 aveva infatti detto: " Non credo che Mick Schumacher sarà ancora in..."Falls sich die Möglichkeit ergebe [Schumacher als Ersatzpilot zu verpflichten], wäre Mercedes offen", hat Mercedes-Boss Toto Wolff bereits angekündigt.Mick Schumacher war der Hoffnungsträger für kommende deutsche Erfolge in der Formel 1. Nun steht er für die nächste Saison zunächst ohne Cockpit da, sein Vertrag bei Haas wird nicht verlängert. Doch e ...