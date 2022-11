Berlino nazionalizza la ex Gazprom Germania Varsavia acquisisce quote del gasdotto Yamal

Non solo. Sarà alzata a 13,8 miliardi di euro l'iniezione di liquidità necessaria, ha dichiarato il Ministero dell'Economia, secondo quanto riporta l'agenzia Dpa. Il passo si è reso necessario perché ...Il governo tedesco sta nazionalizzando la società gas Sefe, ex Gazprom Germania ed ex controllata della russa Gazprom. Il ministero dell'Economia ha giustificato le misure con il rischio d'insolvenza ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Dopo Uniper, il Governo Federale rileva un'altra società energetica, con l'ok di Bruxelles. Mentre Varsavia confisca le quote russe del gasdotto da 33 ...