Benedetta Paravia | Women in love e mutilazioni genitali

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il 2 dicembre alle 17 per i media e dalle 18 alle 22 per gli ospiti, a Palazzo Bembo a Venezia sarà inaugurata la mostraindi, alias Princess Bee. Un evento organizzato in collaborazione con la Galleriainternazionale ITSLIQUID GROUP. Il progetto artistico beneficia già del Patrocinio del Ministero per i Beni

... Antonio Parlati, direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli (industria culturale e creativa); Pier Francesco Zazo, ambasciatore d'Italia in Ucraina;, ambasciatrice dei ...Con un nuovo progetto di forte impatto sociale, la Princess Bee del mondo arabo, continua il suo impegno nella salvaguardia dei diritti umani e delle donne poiché in Italia 90.000 donne convivono dolorosamente con una delle tre ... Agenzia Internazionale Stampa Estero Benedetta Paravia presenta dei video alla mostra "Women in live" a Venezia dal 2 al 23 dicembre. NFT in vendita per attività contro MGF.Benedetta Paravia, il cui progetto artistico beneficia già del Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, lo scorso 28 Ottobre presso la Camera dei Lords a Londra è stata premiata, ...