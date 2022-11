Belgio | Hazard | “E’ il momento di dimostrare chi sono Ultimo Mondiale? È possibile”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) Edenha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Belga, esprimendo qualche pensiero sul presente e sul futuro: “Ho vissuto mesi difficili in cui è stato complicato trovare continuità: adesso è arrivato ildiche ce la posso ancora fare. C’è gente che dubita delle mie qualità, ma io no, credo molto in me stesso”. L’esterno del Real Madrid ha poi continuato: “Per noi la Coppa del Mondo è l’ultima occasione perche possiamo ancora vincere qualcosa con questa generazione. Sarà complicato, ma daremo il massimo. Se sarà la mia ultima grande manifestazione? È”. Parlando del futuro al Real ha invece dichiarato: “Non voglio lasciare il Real Madrid, ma non dipende solo da me”. SportFace.