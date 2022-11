Beautiful | puntate italiane | Quinn e Carter di nuovo amanti | ma Ridge

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nuova svolta in vista aper quanto riguarda il peccaminoso triangolo amoroso che vede protagonisti Eric,. La Fuller e l'affascinante avvocato, dopo aver portato avanti una relazione clandestina dopo la separazione della donna dal marito, si sono detti addio quando il Forrester ha deciso di non procedere con il divorzio e concedere un'altra occasione alla moglie e al loro matrimonio. Nonostanteprovasse di forti sentimenti per, alla fine ha deciso di tornare con Eric, ma l'uomo le ha confessato di essere diventato impotente. La designer di gioielli è rimasta sconvolta dalla rivelazione del consorte, ma l'ha rassicurato e gli ha ribadito il proprio amore e la propria intenzione di rimanere accanto a lui. Tuttavia, Eric ha continuato a non darsi pace per la ...