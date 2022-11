Beatrice Valli presto di nuovo mamma | “Il nome? Mi piacciono i colori”

(Di lunedì 14 novembre 2022) L'influencer e il marito Marco Fantini sarannogenitori per la quarta volta (lei ha già un altro figlio, Alessandro, nato da una precedente relazione); non si sa ancora se sarà un maschio o una femmina. L'articolo proviene da DireDonna.

Ricordo un Campovolo che ero agli inizi e tre serate al Teatro. Io lo chiamo il concerto dell'... Non conoscoVenezi che è consulente del Governo per la musica ma a volte non basta ...... con Giulia Canali eCarra; musiche dal vivo di Patrizia Mattioli, tecnica Erika Borella. E' un'iniziativa organizzata nell'ambito dei Piani di Zona del distrettoTaro e Ceno. INCONTRI ...A confermare la prima partecipazione all’evento organizzato da Eventitalia srl, presieduta da Martina Ferrara, è stata l’influencer Beatrice Valli, ospite d’onore che parteciperà all’inaugurazione del ...Prende forma il calendario di eventi e spettacolo del Christmas Village 2022, la grande kermesse natalizia che si terrà dal 1° al 18 dicembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Il programma unirà le t ...