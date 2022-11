Beatrice Valli presto di nuovo mamma | “Il nome? Mi piacciono i colori”

(Di lunedì 14 novembre 2022) L'influencer e il marito Marco Fantini sarannogenitori per la quarta volta (lei ha già un altro figlio, Alessandro, nato da una precedente relazione); non si sa ancora se sarà un maschio o una femmina. L'articolo proviene da DireDonna.

Genitori vs Influencer guarda le foto Leggi anche ›ha annunciato sui social di essere incinta. "Presto in sei" › Rebel Wilson è diventata mamma per la prima volta: "Un ...A confermare la prima partecipazione all'evento organizzato da Eventitalia srl, presieduta da Martina Ferrara, è stata l'influencer, ospite d'onore che parteciperà all'inaugurazione ...A confermare la prima partecipazione all’evento organizzato da Eventitalia srl, presieduta da Martina Ferrara, è stata l’influencer Beatrice Valli, ospite d’onore che parteciperà all’inaugurazione del ...Rispondendo alle domande dei fan sui social, Beatrice Valli svela che nome darebbe al figlio in arrivo: ecco le sue parole.