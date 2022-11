Basket | vittoria all' ultimo respiro con la Georgia | l' Italia vola al mondiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tbilisi, 14 nov. - (Adnkronos) - Missione compiuta! L'sarà una delle 32 squadre che disputerà la Coppa del Mondo 2023 dal 25 agosto al 10 settembre del prossimo anno. Il verdetto arriva da Tbilisi, dove questa sera gli azzurri hanno battuto i padroni di casa dellaall'col punteggio di 84-85, strappando così il pass per il torneo iridato con due partite di anticipo. In una Tbilisi Arena strapiena e senza Nico Mannion espulso al 13', gli Azzurri sfoderano una prestazione di altissimo livello, mostrando carattere e voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi. Per l'si tratta della seconda partecipazione consecutiva ottenuta sul campo dopo l'edizione cinese del 2019 (come nel caso delle edizioni del 1986 e 1990); la decima in totale in 19 edizioni dal 1950. ...