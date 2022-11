Basket | Qualificazioni Mondiali 2023 | l’Italia fa festa | il successo sulla Georgia vale il pass iridato

(Di lunedì 14 novembre 2022) Una solida e cinica Italia conquista ilper idi. La formazione di Gianmarco Pozzecco supera lamediante il punteggio di 85-84 nel matchvole per la decima giornata del girone L dellee scavalca momentaneamente la Spagna, impegnata questa sera contro l’Olanda. Qualsiasi sia il risultato degli iberici, non influirà particolarmenteclassifica della squadra tricolore, che vola meritatamente alla rassegna iridata in programma il prossimo anno in Indonesia, Giappone e Filippine. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTO SECONDA FASECALENDARIO...

L' Ucraina batte l' Islanda 79 - 72 nel match valevole per la decima giornata del gruppo L delleai Mondiali 2023 di, che si svolgeranno in Indonesia, Giappone e Filippine. La formazione padrona di casa, dopo un avvio complicato che le costa la parziale sconfitta per 14 - 18 ...Gli azzurri tornano in campo per disputare un'altra partita valida per leai Mondiali 2023. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco, attualmente secondi nel girone L con cinque successi e due sconfitte, sfidano la Georgia a Tbilisi per cercare il riscatto ...Kvicha Kvaratskhelia nel pubblico di Georgia-Italia di basket. Il calciatore del Napoli, fuori nelle ultime sfide per lombalgia, è tornato a Tbilisi e ha assistito dal vivo alla sfida valida per le ...Dal calcio a basket il passo è breve. Khvicha Kvaratskhelia approfitta delle vacanze con il Napoli per godersi la nazionale georgiana di pallacanestro che oggi a Tbilisi - dove Kvara ...