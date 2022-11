Basket | Pozzecco | “Amo i miei giocatori | hanno meritato la vittoria e il Mondiale”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il CT della nazionale italiana di, Gianmarco, ha commentato laottenuta contro la Georgia, che ha portato gli azzurri a qualificarsi al prossimo. Queste le sue parole: “Voglio fare i complimenti alla Georgia, è stata durissima. Abbiamo viaggiato dopo aver giocato pochi giorni fa un altro match difficile. Abbiamo giocato bene, amo i. Vanno sempre oltre i loro limiti, lo avevano già fatto con la Spagna e agli Europei. Giocano e creano emozione, non mollano mai, lottano e giocano sino alla fine.lae il. Grande merito allo staff, che ha preparato una difesa così contro Shengeila, uno dei migliorid’Europa. ...

