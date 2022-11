Basket | Georgia-Italia 84-85 | le pagelle degli azzurri Spissu MVP | Ricci arte del finale

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022)qualificata per i Mondiali del 2023. Questo è il responso della partita vinta a Tbilisi, in, per 84-85 al termine di unveramente convulso in una partita quasi persa, vinta e poi sofferta fino all’ultimissimo istante. Di seguito le84-85: LEPajola 5.5: è nei fatti una media tra il 7.5 di prima e il 3.5 del. Prima è su tutte le palle, non fa passare niente e nessuno, è un mastino, il terrore dell’intero attaccono davanti, dietro, sopra e sotto. Negli ultimi 35 secondi, però, rischia di rovinare tutto con una brutta persa e un altro enorme rischio (i due liberi non entrano ...