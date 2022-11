Basket | Georgia-Italia 84-85 | azzurri corsari e più forti degli arbitri | arriva la qualificazione ai Mondiali 2023!

(Di lunedì 14 novembre 2022) Stacca il biglietto per il’, che a Tbilisi guida per tre quarti la partita, è più forte anche dellescelte arbitrali che tolgono Mannion dall’equazione dopo pochi minuti, ma nell’ultimo quarto subisce il ritornono. E quando sembra finita ritrova le triple con Severini, Spissu e Ricci e vince il match che vale i, anche se cerca di buttare via tutto nel finale. Avvio perfetto dell’che ruba palla in difesa e trova subito la tripla di Tessitori. Un parziale di 7-0 però porta avanti lae serve la tripla di Vitali per fermare l’ondata dei padroni di casa. Equilibrio, ma anche errori da entrambi i lati, anche se un buon parziale vale il +4no. Tripla di Mannion e +6 azzurro con già 5 triple ...

match valevole per la decima giornata del gruppo L delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di, ... mentre l'Islanda è a quota 12 in attesa delle sfide- Italia e Spagna - Olanda.... invano, di restare in incognito L'attaccante georgiano del Napoli , Khvicha Kvaratskhelia , è stato beccato mentre assiste, quasi in incognito, a- Italia, incontro didecisivo per la ... L'Italbasket si qualifica per i Mondiali del 2023. Nella nuovissima Tbilisi Arena gli azzurri superano la Georgia padrona di casa per 85-84 e, considerando anche il successo dell'andata a Brescia, ...