Basket | coach Pozzecco dopo Georgia-Italia | “Amo i miei ragazzi | hanno meritato il Mondiale”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Obiettivo raggiunto per l’di Gianmarco. A Tblisi gli azzurri sono riusciti a superare laper 84-85 e ad ottenere quella vittoria necessaria per qualificarsi ai Mondiali del prossimo anno che si disputerà tra Indonesia, Giappone e Filippine dal 25 agosto al 10 settembre.non nasconde la sua soddisfazione alla fine della partita, nelle sue parole riprese da Sky Sport: “Voglio fare i complimenti alla, è stata durissima. Abbiamo viaggiatoaver giocato pochi giorni fa un altro match difficile. Abbiamo giocato bene, amo igiocatori. Vanno sempre oltre i loro limiti, lo avevano già fatto con la Spagna e agli Europei. Giocano e creano emozione, non mollano mai, lottano e giocano sino alla fine. ...

L' Italia delstrappa il pass per i Mondiali 2023 che si disputeranno tra Filippine, Indonesia e Giappone. A Tbilisi gli azzurri delGianmarco Pozzecco superano di un punto la Georgia, 84 a 85. Ora, ...Alla Tbilisi Arena, in terra georgiana, g li Azzurri diGianmarco Pozzecco s'impongono 84 - 85 contro i padroni di casa delgreco Ilias Zouros : per l'Italia si tratta della seconda ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Coach Luca Di Chiara ha commentato la vittoria conquistata dal Montegranaro Basket contro gli 88ers Civitanova. Queste le sue parole: ...