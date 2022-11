Bargiggia | “Per Samardzic chiedono 25mln Se arriva una buona offerta per Zielinski…”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il Napoli del mister Spalletti sta vivendo il proprio momento di gloria guidando la vetta della classifica di Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno concluso prima della sosta nazionali a ben otto punti di vantaggio sulla seconda in classifica. In vista del mercato di gennaio, però, gli scout azzurri sono già al lavoro per sondare L'articolo