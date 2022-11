(Di lunedì 14 novembre 2022) Il, con la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, deve concentrarsi anche sul mercato in uscita. Secondo...

Calciomercato.com

...dall'Inghilterra che arrivano alcuneche potrebbero mettere fuori gioco la Juventus. Due club a sorpresa potrebbero convincere Kessie ad abbracciare il loro progetto, lasciando il...La Juventus ha apprezzato moltissimo anche il fatto che nella scorsa sessione di mercato leaccese da Bayern Monaco, Real Madrid,e Atletico Madrid non abbiano acceso effetto di ... Barcellona: sirene inglesi per Kessié, ex Milan | Mercato Il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Jorginho, ma l'agente del calciatore frena: 'La nostra priorità è il rinnovo' ...