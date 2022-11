Balotelli in gol | mostra una maglia con l'ombrello | 'Se sapete cosa significa | svizzeri' VIDEO

(Di lunedì 14 novembre 2022) Continua a far discutere Mario, nella sua nuova avventura in Svizzera con il Sion. Dopo il gol segnato su rigore in apertura del match...

cosa è successo Roma - Lazio 0 - 1: Felipe Anderson decide il derby, decisivo l'errore di Ibanez Abraham in crisi, Dybala e Immobile infortunati: l'incubo delsu Roma - Lazio precedente ... Nel match perso 7-2 dal suo Sion, Balotelli aveva dato il vantaggio ai suoi prima della goleada avversaria: aumentano le polemiche.