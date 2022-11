Bali | il primo incontro tra Biden e Xi Jinping | stretta di mano prima del bilaterale tra Usa e Cina

Il Sole 24 ORE

...a, in Indonesia , l'attesissimo faccia a faccia tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Joe Biden alla vigilia del G20 . È bello vederla", dice il presidente Usa, al...... figuraccia a livello internazionale Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul G20 di, il ... von der Leyen si era rifiutata di ammettere l'ex premier belga al suo incontro con il... G20 di Bali, domani il via: guerra e recessione i temi caldi Il presidente cinese all'omologo americano: "Non vedo l'ra di lavorare insieme". Il capo della Casa Bianca: "Dobbiamo evitare che la ...Vertice tra il presidente Usa e quello cinese alla vigilia dell'apertura del summit in Indonesia. Il Fondo monetario internazion ale: L'economia ...