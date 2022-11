Bagno di sangue? | Cacciari ridicolizza Orsini | volano parole grosse

(Di lunedì 14 novembre 2022) Alessandrone sbaglia un'altra. La profezia del sociologo ospite di CartaBianca su Kherson si è rivelata inesatta. A gettare benzina sul fuoco, Massimo. Il filosofo non si è risparmiato e ha definito la previsione sul "di" a Kherson, "una profezia da poco". Più nel dettagliosi era pronunciato così da Bianca Berlinguer: "In questo momento si prospetta undia Kherson, perché i russi stanno trasferendo la popolazione civile dall'altra parte del fiume Dnipro (...) I russi non intendono abbandonare la città, ma perché intendono fare un massacro. Intendono combattere per mantenere Kherson". Peccato però che la città sia stata liberata. Insomma,è incappato in uno scivolone. "Il ...

"Lasciamo stare Orsini per carità di Dio" La previsione del professor Alessandro Orsini argomentata in televisione a Cartabianca, secondo cui a Kherson ci sarebbe stato un 'di', si è rivelata "una profezia da poco". Lo dice all'AdnKronos Massimo Cacciari ricordando che, in realtà, "ildicontinua da quasi un anno ormai, non vedo come si possa ......in alcune settimane dando origine a sintomi determinati dall'aumento della glicemia nel. ... Se il bambino o il ragazzo comincia a svegliarsi due o tre volte di notte per andare in, ed è ...Parigi firma un'intesa con Londra: controlli rafforzati con droni e tecnologia notturna per arginare i flussi di migranti. Sunak: "Strumenti cruciali per ...La previsione del professor Alessandro Orsini argomentata in televisione a Cartabianca, secondo cui a Kherson ci sarebbe stato un 'bagno di sangue', si è rivelata 'una profezia da poco'. Lo dice all'A ...