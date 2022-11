Baby gang | ' via assegno unico o reddito di cittadinanza ai genitori' Ostellari Giustizia | verso disegno di legge | lavori socialmente

Gazzetta di Parma

... così il sottosegretario alla Giustizia , Andrea Ostellari , intervenendo alla trasmissione Dire Donna Oggi, in merito ai recenti fatti di cronaca in materia di violenze e soprattutto di. ...Dopo un periodo - nemmeno troppo prolungato in verità - silente, lesono tornate in azione. Gesti al solito stupidi e senza senso, per il semplice e perverso gusto di distruggere e ... Baby gang in Ghiaia: un 19enne colleziona quattro denunce Pestato dalla baby gang: in due a giudizio Nel marzo 2021 un 29enne fu picchiato nella Perla Verde da un gruppo di ragazzini: la Procura chiede ...StampaMovida di nuovo violenta a Salerno: medicato e dimesso, con una prognosi di 30 giorni, un ragazzino di 14 anni finito nel mirino di alcuni coetanei. Sarebbero stati ben sei, secondo quanto racco ...