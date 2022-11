Baby gang | il sottosegretario Ostellari | ' Stop a reddito di cittadinanza per i genitori'

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il leghista annuncia un disegno di legge con nuovi provvedimenti per i minori coinvolti in azioni violente e per i loro ...

Gazzetta di Parma

Il leghista annuncia un disegno di legge con nuovi provvedimenti per i minori coinvolti in azioni violente e per i loro ...Ed è importante oggi questo corteo perché dobbiamo dare un segnale dopo tutto quello che è successo a Francavilla (un'escalation di aggressioni dia coetanei, all'esecuzione di Paolo Stasi, ... Baby gang in Ghiaia: un 19enne colleziona quattro denunce Il leghista annuncia un disegno di legge con nuovi provvedimenti per i minori coinvolti in azioni violente e per i loro genitori ...Il ministro delle Infrastrutture rilancia sui social una proposta, ovvero togliere il cellulare ai bulli e alle baby gang: “Così ai fenomeni ...