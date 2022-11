Autrice de “La bambina invisibile” | porta la sua storia nelle scuole per trasformare la discriminazione in accoglienza E ai genitori dice | «Non abbiate paura di leggere l’anima dei vostri figli»

(Di lunedì 14 novembre 2022) «Nondidei»: è l’appello che Alessia Nobile rivolge a tutti iche si trovano a dover affrontare la diversità di genere dei proprie, spesso, si imbattono nel pregiudizio. Così come accaduto a lei, reduce da un’infanzia e un’adolescenza intrappolata in un corpo che reputava un intruso. Il suo impegno per le donne transgender l’hata in tante. E anche dal Papa. Le celebrità transgender che stanno abbattendo le barriere guarda le foto ...

RaiNews

... alle ore 17,30 la presentazione dell'ultimo romanzo della scrittrice napoletana Floriana Coppola dal titolo "La, il carro e la stella", editato da Terra di Ulivi 2022. L'converserà ...In sintesi, ognie ogni bambino hanno diritto a essere ascoltati. Il programma completo di ... nella sala consiliare del Palazzo Municipale alla presenza, tra gli altri, dell'Anna ... Istanbul, arrestata la presunta autrice della strage: ha origini siriane. "Addestrata dal Pkk" Nota nel mondo editoriale per la pubblicazione di numerosi libri per l'infanzia e per i ragazzi, l'autrice ha presentato alle alunne e agli alunni l'albo illustrato "Frida Khalo nella sua casa azul".Si terrà a Napoli il 18 novembre al Palazzo delle Arti, via dei Mille 60, alle ore 17,30 la presentazione dell’ultimo romanzo della scrittrice napoletana Floriana Coppola dal titolo “La bambina, il ca ...