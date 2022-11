Australia | la segnaletica fluorescente | a cosa servono questi cartelli

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il numero di morti in incidenti automobilistici nelle zone rurali dell'è salito di un terzo dallo scorso anno: per questo motivo, la città di Metung nello stato di Victoria ha deciso di provare una vernice speciale per renderelastradale orizzontale. Le linee della carreggiata diventano ancora più visibili, anche in condizioni di buio. Un esperimento simile era stato fatto nei Paesi Bassi nel 2014, ma era fallito perché la verniceera troppo sensibile alla pioggia.

