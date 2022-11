Aumenti e arretrati contratto scuola | le risposte alle vostre domande! QUESTION TIME Martedì 15 novembre alle 17 | 00 con Cavallini Anief

Una insegnante della scuola primaria con 4 anni di anzianità, prenderà 1570 euro netti di. Glinetti degli Ata e dei prof Per il personale ATA abbiamoche vanno da un ...A quel punto c'è un impegno formale nel pagaredi stipendio relativi alle ultime tre leggi di bilancio per una cifra attorno ai 60/70 euro per gli ATA a 100/110 per i docenti. A ...Sono tante le lettere che arrivano in redazione che vogliono conoscere quanto sarà, al netto delle ritenute fiscali, l’aumento di stipendio per gli Ata e i docenti, ma soprattutto quanti arretrati net ...Novità firma contratto scuola, aumenti stipendi di oltre 100 euro, più gli arretrati in busta paga: a gennaio 2023 forse nuovo ritocco agli stipendi ...