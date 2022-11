Attentato Istanbul | il momento dell' esplosione

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso ila kamikaze in mezzo alla folla nella viao shoppinga capitale turca 14 novembre 2022

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento dell'esplosione della kamikaze in mezzo alla folla nella via dello shopping della capitale turca 14 novembre 2022... Erdogan ha definito l'un 'attacco traditore', aggiungendo che 'i responsabili saranno ... Antonio Tajani , aveva escluso il coinvolgimento di cittadini italiani, il Prefetto diAli ...È stato arrestato insieme ad altri 21 sospettati il soggetto che secondo le Autorità turche avrebbe causato l'esplosione di ieri pomeriggio in pieno centro a Istanbul. L'esplosione ha causato 6 morti ...Ad annunciare la notizia dell'arresto del presunto responsabile dell'attentato a Istanbul è stato il ministro dell'Interno Soumeylan Soylu.