Attentato Istanbul | Brunetta | “Orrore e piena condanna”

(Di lunedì 14 novembre 2022) ROMA – “di fronte ad attentati come questo. Vicino al popolo turco, alle autorità locali e al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Un attacco che deve vedere tutto l’Occidente compatto nel contrastare il terrorismo con ogni mezzo”. Lo scrive sui propri canali social l’ex ministro della pubblica amministrazione, Renato, a proposito dell’nella via dello shopping ache ha provocato 6 morti e 81 feriti. Per il presidente turco Erdogan “c’è odore di terrorismo”. E il ministro della giustizia Bozdag aggiunge che “l’ordigno era stato nascosto in una borsa abbandonata da una donna su una panchina”. La Turchia ha accusato il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) e le Unità di Protezione Popolare curdo-siriane (Ypg/Ypj) di essere ...

Soylu ha poi aggiunto che l'ordine è arrivato da Kobani, una delle città martiri del nord della Siria, prese di mira dai turchi dopo la sconfitta dell'Isis. Secondo la polizia di,...Zelensky in visita nella Kherson liberata dai russi IN MANETTE UNA SIRIANA, polizia turca diffonde le immagini dell'arresto Paura per due coppie salentine in vacanza a Istanbul proprio nel giorno dell'attentato. All'indomani dall'esplosione costata la vita a sei persone, i quattro salentini - che alloggiano ...