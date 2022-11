Attentato in Turchia | arrestata una donna Ankara accusa | “Sono i curdi del PKK”

(Di lunedì 14 novembre 2022)sotto shock dopo l’a Istanbul sulla via dello shopping Istiklal Caddesi. La persona che domenica 13 novembre avrebbe piazzato la bomba nel centro della metropoli sul Bosforo, uccidendo 6 persone, è stata. Lo sostiene il ministro dell’Interno Soumeylan Soylu. A un certo punto si era fatta strada che si fosse trattato di unkamikaze. Ma laparla ora di attacco non suicida. E di unatratta in arresto. Lo stesso presidente Recep Tayip Erdogan, così come il suo vicepresidente, Fuat Oktay, avevano precedentemente indicato in una “” la responsabile dell’esplosione che ha provocato 6 morti e almeno 81 feriti. Il ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu hato il Partito dei lavoratori del ...

Laha poi respinto le condoglianze degli Stati Uniti per la morte delle sei persone nell'di ieri a Istanbul. 'Non accettiamo il messaggio di cordoglio dell'ambasciata americana. Lo ...Undunque orchestrato a Kobane, città a maggioranza curda che si trova nel nord della Siria, in un'area in cui laha gradualmente allargato la propria sfera di influenza negli ...L’attentato di ieri è l’occasione per riproporre il piano di creare una zona cuscinetto al confine dove trasferire i tre milioni di profughi che si sono rifugiati in Turchia ...L’attentato a Istanbul potrebbe essere un primo avvertimento lanciato dai curdi nelle più diverse direzioni. La zona in cui è stata fatta esplodere la bomba è sempre molto frequentata anche dagli stra ...