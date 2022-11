Attentato a Istanbul | presa la donna sospettata Pkk responsabile

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ventidue arresti per la strage didi domenica pomeriggio. Ad annunciarlo il ministro dell'Interno turco Souleyman Soylu. Tra loro anche chi avrebbe piazzato la bomba che ha provocato almeno sei vittime nella via dello shopping di Istiklal e 81 feriti. Sotto accusa il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). «La persona che ha piazzato la bomba è stata arrestata. Secondo le nostre conclusioni, l'organizzazione terroristica del Pkk è», ha affermato Soylu in una dichiarazione notturna, trasmessa dall'agenzia ufficiale Anadolu e dalle televisioni locali. Anche altri 21 sospetti sono stati arrestati, ha aggiunto. Il ministro ha accusato le forze curde che controllano gran parte della Siria nord-orientale, che Ankara considera terroristi, di essere dietro l'attacco: «Riteniamo che l'ordine per l'attacco sia stato dato da Kobane». ...

... Erdogan ha definito l'un 'attacco traditore', aggiungendo che 'i responsabili saranno ... Antonio Tajani , aveva escluso il coinvolgimento di cittadini italiani, il Prefetto diAli ...... la nave Ocean Viking è arrivata nel porto di Tolone dopo l'occupazione russa Kherson liberata, la gente in festa non si escludeterroristico Forte esplosione nel centro di, '...LA NOTIZIA A Istanbul, in Turchia, c’è stato un attentato nella via principale dello shopping: 6 morti e 81 feriti. La polizia ha fermato una donna, accusata di avere lasciato la bomba su una panchina ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...