Attentato a Istanbul | la Turchia accusa Usa e curdi di Kobane | cosa sappiamo dell’attacco

(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov – Un’esplosione nel cuore di, unche ha provocato 6 morti e 81 feriti, dei quali due gravi. Una bomba piazzata in Istiklal Caddes, affollata via dello shopping, dove ogni giorno e soprattutto la domenica pomeriggio passeggiano anche molti turisti. Lasi è risvegliata ieri con l’incubo del terrorismo, dopo due anni di quiete, senza attacchi subiti. Il governo guidato da Erdogan ha rivelato poche ore fa di aver arrestato l’re che avrebbe piazzato la bomba e altre 21 persone, legate aidi. Dito puntato anche contro gli Usa. Come mai? Edavvero di quanto accaduto a, le accuse della ...

- - > Reuters . Sei persone sono state uccise e 81 rimaste ferite in una popolare via pedonale Istiklal Avenue di, in Turchia , colpita da undinamitardo che il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan ha descritto come un atto terroristico. E' il primoin Turchia dal 2016, l'...Già diversi leader sono atterrati; tra loro il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, arrivato a Bali a poche ore dall'diaccompagnato da tre dei suoi ministri. In viaggio anche ...E’ stata arrestata la persona che domenica ha piazzato la bomba nel centro di Istanbul, uccidendo sei persone e ferendone oltre 80 . Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Soumeylan Soylu all’agenz ...È stato arrestato insieme ad altri 21 sospettati il soggetto che secondo le Autorità turche avrebbe causato l'esplosione di ieri pomeriggio in pieno centro a Istanbul. L'esplosione ha causato 6 morti ...