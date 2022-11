Attentato a Istanbul | arrestato il responsabile | Erdogan accusa il Pkk

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il ministero dell'Interno turco ha affermato che il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) èdell'di ieri avvenuto in una trafficata via dello shopping didove ...

Il direttore delle comunicazioni di Erdogan: "Gli attacchi contro i nostri civili sono conseguenze dirette o indirette del sostegno di alcuni Paesi ad ...Ventidue arresti per la strage diche domenica 13 novembre ha causato sei vittime e 81 feriti " 5 in terapia intensiva, di ... Arrestata poco dopo l', secondo il racconto della polizia ...ISTANBUL – Una persona è stata arrestata per l’attentato avvenuto ieri in una affollata strada del centro di Istanbul. Il bilancio è di sei morti e 81 feriti, due dei quali in pericolo di vita mentre .../8 Ansa Il capo della comunicazione della presidenza turca, Fahrettih Altun, ha emesso un comunicato con cui fa sapere che è partita "un'indagine accurata, approfondita e rapida" e che… Leggi ...