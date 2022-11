Attentato a Istanbul | arrestati 46 sospetti | anche la donna “siriana” che ha piazzato la bomba La Turchia accusa i curdi del Pkk

(Di lunedì 14 novembre 2022) Lail Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) e le Unità di Protezione Popolare curdo-siriane (Ypg/Ypj) per l’che domenica pomeriggio ha ucciso almeno 6 persone ferendone 81 in Istikal Caddesi, arteria pedonale famosa per i suoi negozi che parte da piazza Taksim e si snoda verso la Torre di Galata. La persona, unasecondo le ultime ricostruzioni, che hal’ordigno sotto a una panchina è stata arrestata, dice il ministro dell’Interno Souleyman Soylu, insieme ad altri 45 sospettati. Adesso Ankara passa all’attacco delle organizzazioni curde nel Paese enella vicina Siria,ndo gli Stati che hanno sostenuto le milizie a prevalenza curda nella lotta allo Stato Islamico nel Paese di Bashar al-Assad. ...

- - > Reuters . Sei persone sono state uccise e 81 rimaste ferite in una popolare via pedonale Istiklal Avenue di, in Turchia , colpita da undinamitardo che il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan ha descritto come un atto terroristico. E' il primoin Turchia dal 2016, l'...Già diversi leader sono atterrati; tra loro il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, arrivato a Bali a poche ore dall'diaccompagnato da tre dei suoi ministri. In viaggio anche ...E’ stata arrestata la persona che domenica ha piazzato la bomba nel centro di Istanbul, uccidendo sei persone e ferendone oltre 80 . Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Soumeylan Soylu all’agenz ...È stato arrestato insieme ad altri 21 sospettati il soggetto che secondo le Autorità turche avrebbe causato l'esplosione di ieri pomeriggio in pieno centro a Istanbul. L'esplosione ha causato 6 morti ...