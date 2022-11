Attentato a Istanbul | 22 arresti Il Governo turco accusa il Pkk e “i siriani sostenuti dagli Usa” Ankara respinge le condoglianze di Washington

Ventidue arresti per la strage diche domenica 13 novembre ha causato sei vittime e 81 feriti " 5 in terapia intensiva, di ... Arrestata poco dopo l', secondo il racconto della polizia ...Il ministro degli Interni turco Soumeylan Soylu ha aspramente criticato le condoglianze ufficiali degli Stati Uniti in relazione all'attacco terroristico didi domenica, osservando che una risposta al riguardo seguirà nel prossimo futuro.L'esplosione nella via dello shopping ha provocato 6 morti e 81 feriti. Il vicepresidente Fuat Oktay ha attribuito l'attacco a una donna kamikaze ...Una forte esplosione ha scosso il centro turistico e commerciale di Istanbul, di via Indipendenza vicino a piazza ... Erdogan ha accennato con una frase a “sospetti su chi attenta contro l’unità della ...