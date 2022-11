Atalanta | il nuovo ko è una beffa | ma la squadra ha perso equilibrio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 novembre 2022) Bergamo. Una sconfitta che fa male. Non solo perché è la terza consecutiva (quarta nelle ultime cinque partite), però c’è sempre modo e modo: con la Lazio non giochi, col Napoli capolista giochi alla pari e non meriti di perdere, a Lecce ti complichi la vita con una formazione rischiatutto, con l’Inter vince chi non merita. Almeno il Napoli sciorina un calcio da prima della classe, mentre l’Inter non ha nulla di bello, se non alla fine (per loro) il risultato. Ancora una volta, la differenza la fanno gli attaccanti. Perché se da una parte applaudiamo al rientro e al gol di Palomino, purtroppo il contributo davanti resta inferiore alle attese: fa gol Lookman, dicon un perfetto rigore ed è il terzo cannoniere della Serie A dopo Osimhen e Arnautovic. Zapata si procura il rigore, però nel secondo tempo spreca la palla per il possibile 2-1. In tempi normali, nella ...