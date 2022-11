Atalanta | è un momento no | ora vedremo gli obiettivi del club

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il commento. Perdere con l’Inter ci può stare, ma perdere come ieri fa male. C’è anche un autogol in una partita segnata dalle palle perse e da incertezze in difesa. Peccato perché i primi venticinque minuti avevano visto l’padrona del gioco, fino al rigore trasformato da Lookman, in seguito all’atterramento di Zapata da parte di De Vrij.

