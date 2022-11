Asllani | «Con l’Italia una partita speciale per me | puntiamo a Euro 2026»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le parole diin conferenza stampa in vista dell’amichevole tra Albania e Azzurri: «Il livello degli azzurri è molto alto» Kristjanè intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista dell’amichevole tra Albania e Italia. Di seguito le sue parole.CON– «Sarà unaper me, visto che vivo in Italia da quando avevo 2 anni. Noi comunque sappiamo che sarà unamolto difficile contro gli azzurri perché hanno un livello molto alto, ma cercheremo di rendere felice la nostra gente. Siamo un gruppo unito, noi dobbiamo continuare così». QUALIFICAZIONE– «Abbiamo giocatori tecnici e forti, penso che abbiamo buone probabilità di qualificarci». ERRORE CON IL BARCELLONA – ...

La soddisfazione, comunque, per i minuti giocati fin quila maglia dell' Inter . Dal ritiro dell' Albania , avversaria dell'Italia nell'amichevole di mercoledì a Tirana, Kristjanparla di ...Mercoledì l'Italia di Mancini se lo ritroverà come avversario nell'amichevolel'Albania. Kristjannon va ancora in vacanza: il centrocampista dell'Inter scalpita per fare uno scherzetto agli azzurri e in conferenza stampa dice Poi torna a parlare della sua ...La soddisfazione, comunque, per i minuti giocati fin qui con la maglia dell’Inter. Dal ritiro dell’Albania, avversaria dell’Italia nell’amichevole di mercoledì a Tirana, Kristjan Asllani parla di ...Il centrocampista dell'Inter ammette: "Per me è una partita speciale. L'Inter Contento dei minuti giocati fin qui" ...