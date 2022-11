Ascolti tv | dati Auditel di domenica 13 novembre 2022 | male Il Gladiatore | ok Fazio | Amici | Venier e Verissimo

(Di lunedì 14 novembre 2022) La7, In Onda: 730.000 spettatori (3.7%);. Idel pre - serale. Ecco idel pre - serale (... Rai3, Tg Regione: 2.469.000 spettatori (13.5%);. Italia1, C. S. I.: 589.000 spettatori (3.2%);. Rete4,...

del pomeriggio .tv, come funziona l'Auditel . Prima serata: Ballando raggiunge Tú Sí Que Vales. Ecco idella prima serata, in ordine di telespettatori (tra parentesi, invece, lo ...Boom diper la puntata di Amici 22 in onda il 13 novembre 2022: ecco iauditel del pomeriggio della ...Boom di ascolti per la puntata di Amici 22 in onda il 13 novembre 2022: ecco i dati auditel del pomeriggio della domenica E anche la domenica pomeriggio vede il trionfo di Maria de Filippi, regina dal ...Vince Rai 1 nella serata del 13 novembre 2022: ecco tutti i dati di ascolto della domenica sera con il film Atto d'amore al 18%. Crolla Rai 2 ...