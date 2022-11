Ascolti tv 13 novembre 2022 | Mina Settembre chiude a 5 milioni

(Di lunedì 14 novembre 2022)tv: Rai 1 la più vista, poi Rai3 Atto di fede su Rai1 vince la gara degliTv di ieri sera con il 18,7% e 3,228di contatti. Domenica scorsa il finale diaveva fatto il 28,8% e 5,076. Seconda piazza per Che Tempo Che Fa che su Rai3 ha registrato l’11,6% di share media con 2,276di telespettatori. La settimana scorsa Che tempo che fa su Rai3 era stata vista da 2,157di persone, il 10,9% di share. Terzo posto per Il Gladiatore su Canale 5 che ha raggiunto il 10,6% di share e 1,692di spettatori. Settimana scorsa su Canale 5, il film Il richiamo della foresta aveva raccolto il 9,6% di share media con 1,777tv altre ...

Anche se a partire da2021, Netflix ha iniziato a diffondere glieffettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano ......che Il Paradiso delle signore si fermerà per lasciare spazio ai Mondiali di calcio dal 28...condotto da Milly Carlucci giungerà al termine con questa edizione che sta regalando ottimi...Boom di ascolti per la puntata di Amici 22 in onda il 13 novembre 2022: ecco i dati auditel del pomeriggio della domenica ...Ascolti tv 13 novembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...