Ascolti TV 13 novembre 2022 | bene L' Eredità speciale e la replica di Caduta Libera con Nicolò Scalfi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Come sono andati glitv del giorno 13? Domenica sera in compagnia di film. programmi di attualità e informazione, ma anche di incontri sportivi. Chi avrà ottenuto la più grossa fetta di torta? Nel pomeriggio, Verissimo ha dedicato ampio spazio all'artista Tiziano Ferro mentre, L'ha dato spazio all'Airc aprendo le porte del game show a medici, ricercatori, volontari e survivor che per una volta si sono calati nei panni di concorrenti.TV ieri 13Prime Time, da Fabio Fazio ospiti Timothée Chalamet e Carlo Ancelotti ‘‘Atto di fede'', questo è il titolo del film trasmesso nel Prime Time di Rai 1, ieri 13, e che ha invogliato alla visione 3.23 milioni di spettatori (share 18.7%). Canale 5 ha offerto ai suoi 1.69 mila ...

Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 132022 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Domenica In, Amici, ...tv domenica 132022: il pomeriggio e il preserale Rai Uno " Domenica In: 2.700.000 spettatori e il 20.10% di share nella prima parte; 2.416.000 spettatori e il 20.7% di share nella ...(Adnkronos) - Il film 'Atto di Fede', trasmesso ieri da Rai1, è stato il programma più seguito del prime time, con 3.228.000 spettatori e il 18.7% di share. Al secondo posto, 'Che Tempo che Fa' su Rai ...Boom di ascolti per la puntata di Amici 22 in onda il 13 novembre 2022: ecco i dati auditel del pomeriggio della domenica E anche la domenica pomeriggio vede il trionfo di Maria de Filippi, regina dal ...