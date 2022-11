Ascolti boom per Amici 22 | nessun botto per Verissimo con Tiziano Ferro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 novembre 2022) E anche la domenica pomeriggio vede il trionfo di Maria de Filippi, regina dal lunedì al venerdì. Le manca solo il sabato per fare al pomeriggio, numeri che su Canale 5 non si vedono neppure in prima serata. Il 13 novembre 2022 la puntata di22 vola con quasi 3 milioni di spettatori. Un piccolo miracolo, soprattutto se si considera che il talent, si ripete ormai uguale a se stesso da tre anni ( e non mancano per questo le lamentele anche sui social). Ma evidentemente il pubblico, quello che ama i talenti del programma di Maria de Filippi, apprezza anche questa formula e fa volare22 che con il 23.5 % di share, segna uno dei migliori risultati di questa stagione. C’era grande attesa questa mattina anche per i dati di ascolto della puntata di, una puntata speciale interamente dedicata a...