Orizzonte Scuola

Il Derthona ruggisce forte due volte contro il Chieri in un triplo scontro nelle giovanili. I collinari vincono solo in Under 15, in una partita senza logica: 4 - 5 a favore dei ragazzi di Negro. ......relative all' imposta di bollo sul conto corrente ed è dall'Agenzia delle Entrate che... 48/2012 a fornire le istruzioni su soggetti obbligati,e importo dovuto. In linea generale l'... Arrivano esoneri per docenti dello STAFF di scuole in reggenza. Il loro posto assegnato con supplenza al 30 giugno 2023 La Serie A procede con la sua 15^ giornata, in vista della sosta per i Mondiali: un tecnico, dopo il ko odierno, rischia l'esonero.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...