Arrestato nella notte l'attentatore di Istanbul. Il governo turco accusa il Pkk

- In totale sono 22 le persone fermatenotte per la strage di ieri pomeriggio a Istiklal Caddesi, nel quartiere di Taksim. Il bilancio è di 6 morti e 81 feriti. Tra gli arrestati, secondo il Ministero dell'Interno, ci sarebbe anche ...Non a caso, infatti, la Modus è finitascarpata, dove hala corsa frenata dal terreno bagnato oltre che dalle sterpaglie. A Bellante, ieri mattina, l'intero paese si è svegliato con ...In totale sono 22 le persone fermate nella notte per la strage di ieri pomeriggio a Istiklal Caddesi, nel quartiere di Taksim. Il bilancio è di 6 morti e 81 feriti. Tra gli arrestati, secondo il Minis ...Arrestato il presunto autore dell'attentato di Istanbul . Lo ha annunciato il ministro dell’Interno turco, Suleyman Soylu , spiegando ...